Le PC portable Acer Swift 3 chute à moins de 500€ avec sa sacoche offerte !

Après avoir évoqué l'offre Cdiscount, passons désormais aux points forts du Swift 3 de la marque Acer.

Le PC portable Acer Swift 3 SF314-511 disponible dans un coloris argent dispose d'un écran de 14 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, d'un clavier de type AZERTY, d'un pavé tactile, d'une batterie de 56 Wh, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, d'une carte graphique Intel Iris Xe Graphics et d'un processeur Intel Core i5 (11ème génération). L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation Windows 11.

Pour la partie connectique, on retrouve notamment le Bluetooth 5.0, la norme Wifi 802.11a/b/g/n/ac/ax, un port HDMI, un port USB-C, deux ports

USB 3.2 Gen 1 et une prise combo casque/microphone.