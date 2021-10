Excellent prix pour ce PC gamer OMEN embarquant une RTX 3070

Il n'y a pas grand-chose que ce PC portable signé Omen ne puisse faire. En tant que PC gamer, il est d'abord conçu pour le jeu vidéo. Ses composants doivent donc se montrer à la hauteur des derniers titres sortis.

Avec une RTX 3070 en guise de carte graphique et un Ryzen 7 d'AMD au processeur, autant dire qu'il en faudra beaucoup pour mettre cet ordinateur en difficulté. L'appareil affichera les meilleurs graphismes disponibles dans une résolution full HD (1920 x 1080), et ce sur les derniers jeux du moment. Il comprend aussi 16 Go de RAM, une quantité suffisante pour les jeux actuels, et un disque dur SSD d'1 To.

Côté mensurations, l'appareil opte pour un format 15". C'est le format du compromis, celui qui apporte un bon confort visuel tout en conservant un encombrement contenu. Par ailleurs, l'Omen

15-en1006nf compte les indispensables des PC gamer : un clavier rétro-éclairé pour continuer à jouer le soir, la technologie anti-scintillement de l'écran, la charge rapide d'HP, l'Audio Boost pour une meilleure immersion…