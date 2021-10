L'aspirateur Dreame V10 Pro à moins de 200€, c'est l'offre du jour !

L'aspirateur balai Xiaomi Dreame V10 Pro vous permettra de nettoyer votre intérieur efficacement et avec peu d'efforts. Selon vos préférences et la surface de votre logement, il peut être utilisé en tant qu'aspirateur principal ou bien en petit outil d'appoint. La puissance de son moteur de 450 W peut atteindre les 100 000 tours par minute, ce qui vous garanti une aspiration forte qui a de plus l'avantage d'être constante. Côté autonomie, l'aspirateur peut aller jusqu'à 60 minutes d'utilisation. Les informations concernant le niveau de la batterie seront affichées sur le petit écran coloré.

Fin et léger, le Dreame V10 Pro s'utilise et se range en un rien de temps. Ergonomique, il se manie avec aisance. Pour plus de confort, la marque a même pensé à minimiser le son de l'appareil. Cet aspirateur balai prendra soin de vos différentes surfaces, même les plus fragiles, grâce à sa brosse douce.