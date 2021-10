Lenovo Legion 5 : excellent prix ce ce PC gamer embarquant Ryzen 5 et RTX 3060

Commençons tout d'abord par le bel écran proposé par Lenovo sur son Legion 5, de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080. En Full HD, celui-ci sera idéal pour des parties en ligne endiablées en vous restituant les meilleurs détails et sans latence, grâce à la carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go signée NVIDIA et un taux de rafraichissement de 120 Hz.

Au niveau du processeur , le Legion 5 a également de quoi vous satisfaire grâce au Ryzen 5 5600H d'AMD et aux 8 Go de RAM incluses. Notez par ailleurs que ce PC vous est fourni avec Windows 10 Famille en version 64 bits. Concernant le stockage, vous disposez d'un SSD de 512 Go, amplement suffisant pour stocker vos jeux et fichiers.

Selon le constructeur, ce sont jusqu'à 7h de batterie qui peuvent vous être proposées. Concrètement, il ne s'agit pas pour un PC gaming d'attendre des performances immenses en termes d'autonomie, et l'utilisation en mode gaming n'attendra certainement pas ce nombre d'heures, plutôt pour une utilisation en bureautique. Néanmoins, vous pourrez aisément transporter ses 2,4 kg grâce au sac à dos Mobilis fourni dans ce pack Cdiscount. Une bonne affaire qui n'attend plus que vous !