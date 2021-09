Le PC portable gamer Razer Blade 15 Base tombe à moins de 1000€

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer de Razer, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle Blade 15. Doté d'un écran 15,6" FHD proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, il présente une fiche technique encore très solide aujourd'hui.

Avec une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6 Go GDDR6, un processeur Intel Core i7 10750H 6 cœurs cadencés de 2,6 à 5 Ghz et 12 threads, 16 Go de RAM DDR4 cadencés à 2 933 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 256 Go, il sera capable de faire aisément tourner les jeux récents en 1 080p. Notons que le Razer Blade 15 embarque nativement une version Home de Windows 10 64 bits.

Il ne démérite pas non plus côté connectique, avec un port Ethernet deux ports USB 3.2 Gen 2, deux ports USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI et une prise combo casque/microphone. Il dispose également d'une Webcam HD 720p, et supporte bien sûr le Wi-Fi et le Bluetooth.

Produit Razer oblige, le Blade 15 profite de Razer Synapse 3, un logiciel permettant de paramétrer entièrement l'ensemble des produits de la marque aux serpents. Ce PC portable présente également un design simple mais classe, entièrement paré de noir anodisé, à l'exception d'un logo Razer éclairé. Le clavier est également rétroéclairé par RGB, et entièrement paramétrable grâce au logiciel Razer Synapse embarqué.

Tout ceci engoncé dans un gabarit aussi léger que compact : 2,05 kg pour 35,5 cm de longueur, 23,5 cm de profondeur et 2,05 cm de hauteur une fois fermé.