Pour la rentrée, Cdiscount propose un PC portable HP 17.3" FHD au meilleur prix web !

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable 17" FHD d'HP, une marque réputée dans le domaine. Au-delà d'une taille d'écran très correcte pour ce genre de produit, il présente également une fiche technique plus qu'honorable pour son prix.

Il embarque en effet un Intel Core i5-1135G7 4 coeurs cadencés jusqu'à 4,2 Ghz et 8 threads avec un cache L3 de 8 Mo, deux barrettes de 4 Go de RAM DDR4 3 200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Côté carte graphique, il ne propose en revanche qu'une puce graphique Intel. Il convient de signaler que ce PC portable HP accueille nativement une version Windows 10 familiale 64 bits.

Sa connectique n'est pas en reste non plus, avec un port USB 3.2 Type-C, 2 ports USB 3.2 Type A, un port HDMI et une prise combinée casque/microphone, ainsi que de haut-parleurs. Il supporte également le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 4.2. L'écran est par ailleurs couronné par une webcam HD 720p.

En plus de toutes ces caractéristiques intéressantes, ce PC portable HP accueille en son sein une batterie 3 cellules Li-ion d'une capacité de 41 Wh et qui promet une autonomie conséquente d'environ 8 heures.

Le tout est engoncé dans un écrin d'argent au design simple et élégant, qui se montre relativement compact compte tenu de son écran 17". Il ne pèse en effet que 2 kg pour 40 cm de longueur, 25,7 cm de largeur et 2 cm de hauteur une fois fermé.