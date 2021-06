Asus TUF DASHG F15 : excellent prix pour ce PC portable gaming embarquant une RTX 3060

Jouer sur un ordinateur portable n’est pas chose évidente. Les jeux vidéo sont de plus en plus gourmands en ressources et il faut des machines assez puissantes pour les exécuter. Le problème est que la puissance rime avec consommation électrique plus élevée. Il faut donc trouver un juste équilibre si l’on veut une machine de jeux portable avec une autonomie correcte.

C’est exactement ce que propose le PC portable gamer d’Asus. Équipé d’un bel écran de 15,6“ Full HD avec un taux de rafraichissement de 240 Hz qui lui offre une grande netteté. Le cœur de la machine est composé d’un puissant processeur Intel Core i5 de 11ème génération fonctionnant à 3,1 GHz.

Enfin, la partie graphique repose sur deux circuits. Le premier, pour les tâches les moins gourmandes permettant d’optimiser le fonctionnement de la batterie lors de tâche bureautique ou du surf sur Internet, est un Intel Iris Xe Graphics. Et pour offrir la pleine puissance pour les jeux exigeants, Asus a installé un processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3060.