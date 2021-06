Très bon deal pour cet écran PC Gamer Lenovo G27 de 27 pouces (165Hz)

En plus de proposer une fiche technique taillée pour la nouvelle génération de jeux, le G27 affiche un design à la hauteur de ses ambitions. D'un poids de 3,98 kg, il propose un pied télescopique pouvant se positionner à la hauteur idéale. Dans sa position plus haute, l'écran affiche des dimensions de 61,316 cm de largeur, 25,997 cm de profondeur et 52,213 cm de hauteur.

Côté consommation électrique, le G27 requière en sommeil 0,5 Watt, 31,5 Watt en mode marche et 0,3 Watt en mode hors tension.