Samsung Galaxy A31 : un smartphone surprenant à prix cassé chez Cdiscount

Cdiscount entre en piste pour vous faire profiter de ce bon plan. En effet, une fois l'achat effectué, trois mois gratuits à Spotify Premium vous seront généreusement offerts. La livraison à domicile ou en point retrait est gratuite et le paiement en quatre fois (soit 50,94€ par échéance) se tient à votre disposition. De plus, les avantages Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€/an) fonctionnent sur cet article. Les adhérents peuvent donc le recevoir plus rapidement. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy A31 est doté d'un écran Super Amoled magnifique avec sa diagonale de 6,4 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Les contrastes sont bien rendus et l'affichage général est de grande qualité. Le téléphone de la marque sud-coréenne embarque également un processeur Exynos 9611 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go (extensible via microSD).

Ainsi, ce modèle fera le job sur les tâches simples comme la navigation sur internet, entre les applications ou pour regarder une vidéo. Mais sur la plupart des jeux en 3D, il sera en souffrance. Nous le recommandons pour un usage basique.