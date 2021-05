Le top des PC portable gamer : MSI GF75 Thin à -450€ chez Cdiscount

Cette offre est proposée par Cdiscount, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais sous deux jours ouvrés. Il est possible de payer en quatre fois, soit 345,42€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans.

Il s'agit donc d'un PC portable gamer de MSI, une marque réputée dans le domaine, modèle GF75 Thin. Il propose une fiche technique impressionnante, notamment portée par la tant convoitée carte graphique RTX 3060. Il comporte également un processeur Intel i7-10750H six cœurs cadencés jusqu'à 5 Ghz, 2x8 Go de RAM DDR4 3200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. Autant dire qu'il propose tout ce qu'il faut pour les joueuses et joueurs exigeants souhaitant être quasiment au top du matériel informatique récent. Notons toutefois que ce produit ne comprend pas de système d'exploitation installé par défaut.

L'écran de ce PC portable n'est pas en reste, avec une dalle rétroéclairée par LED 17,3", avec une résolution FHD, et dotée d'un taux de rafraîchissement à 144 Hz. Côté connectique, le GF75 Thin embarque 3 ports USB 3.2 Gen 1, un port USB-C 3.2 Gen 1, un port HDMI, une entrée microphone, une sortie casque et un port Ethernet.

RTX 3060 oblige, ce PC portable bénéficie des technologies derniers cri de NVIDIA, à savoir le RTX, le DLSS et NVIDIA Broadcast. Côté audio, le GF75 Thin bénéficie de la technologie Hi-Res Audio pour une immersion idéale. Côté refroidissement du CPU et du GPU, il embarque la technologie Cooler Boost 5, permettant un refroidissement dédié pour chaque puce. Le GF75 Thin promet en outre une autonomie de sept heures.