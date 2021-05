Promo PC portable gaming : ce Lenovo Legion est à prix cassé chez Cdiscount

Si vous êtes un gamer et qu’il vous faut un PC portable digne de ce nom, il est possible de concilier les deux en optant pour une machine telle que celle de Lenovo avec le Legion Y540-IRH et sa configuration musclée. De plus, il est proposé à prix cassé en ce moment et Cdiscount ajoute un code promo à saisir à la commande. De quoi faire baisser le prix de ce PC portable doté d’un écran 15“ Full HD.

Ainsi, avec le code PC100, ce PC portable Lenovo Legion vous reviendra à 849,99 € ! À vous le processeur Intel Core i5-9300HF à 2,4 GHz et ses 8 Go de mémoire vive. Vous allez pouvoir lancer vos jeux grâce à sa puissante carte graphique Nvidia RTX 2060. Vous disposerez d’un stockage rapide avec son SSD NVMe M2 de 512 Go qui héberge déjà Windows 10 en édition Familiale 64 bits.