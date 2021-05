Vente Flash Dyson : l'excellent aspirateur Dyson V11 Parquet Extra à prix choc

L’un des principaux avantages des aspirateur-balais est qu’ils fonctionnent sur batterie. Fini les câbles qui courent partout chez vous pendant le ménage et se bloquent dans les pieds des meubles. N'ayez crainte cependant, l’expertise Dyson assure une puissance d’aspiration excellente pour une autonomie montant jusqu’à 1h d’utilisation, de quoi couvrir tout votre intérieur d’un coup. Pour suivre l’autonomie un écran LCD est présent sur la tête de l’appareil, vous ne serez donc jamais surpris par une batterie vide.

Ce modèle est également très maniable, et la multitude d’accessoires livrés avec en font un outil parfaitement polyvalent. Retirer le manche ou changer la brosse modifie du tout au tout votre appareil, tout en gardant le cœur de la bête avec son système de filtration multicyclonique qui fait toute sa puissance. Il s’installe sur sa station d'accueil qui fait office de chargeur, l’aspirateur est donc en permanence prêt à aller chasser la moindre miette ou grain de poussière.

Cette édition “Parquet extra” troque une brosse rotative pour une brosse à rouleau doux, spécialisée pour les sols durs et autres tapis fins. Côté entretien, rien de plus simple : la batterie est amovible et le réservoir est conçu pour être démonté et vider très simplement, et sans se salir les mains.