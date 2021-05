Samsung Odyssey G9 : l'écran PC gamer incurvé 49 pouces profite de 20% de réduction

En plus de présenter une fiche technique aussi hallucinante que complète, l'Odyssey G9 propose également un design futuriste du plus bel effet. D'un poids de 16,7 kg pour 114,76 cm de longueur, 41,64 cm de profondeur et 53,72 cm de hauteur, cet écran affiche une grande ergonomie et adaptabilité. Il est possible de l'adapter entièrement à votre setup, qu'il s'agisse de la hauteur de l'écran ou de sa position horizontale.

Là où l'Odyssey G9 se démarque également, c'est par de nombreuses possibilités d'affichage étendu. Plus besoin de plusieurs écrans, l'Odyssey G9 est suffisamment large pour afficher différentes fenêtres dans une excellente résolution. Doté également de la technologie Picture-by-Picture, il est ainsi possible de scinder l'écran à la volée et d'être parfaitement multitâche, sans perte de qualité d'image.