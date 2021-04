Samsung Odyssey G5 : excellent prix sur l'écran PC gamer incurvé (27'') avec ce code promo

Et pour rien n’enlever des qualités techniques de cet écran Samsung de 27“, le design a lui été pensé pour s’intégrer à votre setup gaming. Il prendra place sur votre bureau pour se fondre dans votre environnement avec ses bords ultra-fins. Il pourra être connecté via ses ports HDMI ou DisplayPort 1.2 et il est compatible avec les supports VESA 75x75 mm.