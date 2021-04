PC portable pas cher : le Chromebook ASUS C223NA tombe à seulement 219€

Précisons que nous sommes allés chez Cdiscount pour dénicher cette bonne affaire. Les modalités habituelles s'appliquent avec la livraison gratuite à domicile et en point retrait pour tous les acheteurs. Le paiement en quatre fois (soit 56,32€ au moment de l'achat puis 56,31€ par échéance) est également possible. Quant aux adhérents Cdiscount à volonté, ils obtiendront des avantages supplémentaires sur cette commande. N'oubliez pas d'activer votre essai gratuit (puis 29€/an). Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Ce Chromebook conçu par Asus est doté d'un écran 11,6 pouces avec une définition de 1366 x 768 pixels (HD). La dalle n'est pas très grande mais elle offre une surface parfaitement lisible pour travailler sur un document ou regarder une vidéo. Au niveau des spécificités technique de cet ordinateur, nous retrouvons un processeur Intel Celeron N3350 à 1,1 GHz épaulé par une carte graphique Intel HD Graphics 500, 4 Go de RAM et une mémoire interne 32 Go via SSD. Un système d'exploitation Google Chrome OS est de la partie.

Tous les éléments listés ci-dessus vous permettront d'effectuer des tâches plutôt basiques avec votre PC. Il est réservé à la bureautique et à la navigation sur internet. Par contre, il n'est pas taillé pour vous permettre de jouer.