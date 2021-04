PC Portable Gamer : Lenovo Legion 5 avec Ryzen 5 et RTX 3060 6 Go à prix choc

Cette offre est proposée par Cdiscount qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous ou en point-relais dès le lendemain. Il est possible de payer en quatre fois, soit 281,46€ par mois. Le produit s'accompagne d'une garantie de deux ans, ainsi que d'une garantie d'un an pour la batterie.

Il s'agit donc d'un PC portable gamer Lenovo Legion modèle 5 15ACH6H. Celui-ci propose un écran 15,6" FHD rétroéclairé par LED avec une fréquence d'affichage de 120 Hz ; un processeur Ryzen 5 5600H 6 coeurs cadencés à 3,3 Ghz, 12 threads et 16 Mo de cache ; 8 Go de RAM DDR4-3200 (et peut accueillir jusqu'à 32 Go de RAM) ; un SSD M.2 NVMe 512 Go et, surtout, une RTX 3060 6 Go. Une fiche technique plutôt solide pour un usage gaming, en somme. Il convient toutefois de noter que ce PC portable vient sans système d'exploitation installé par défaut.

Côté connectique, ce Lenovo Legion embarque une interface réseau Gigabit Ehternet, supporte le Bluetooth 5.0 et intègre un port USB 3.2 Gen 1 Always On, trois ports USB 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un port DisplayPort 1.4, un port HDMI et une prise combo casque/microphone.

Ce Lenovo Legion embarque également une batterie Lithium Ion d'une capacité de 60 Wh, promettant jusqu'à sept heures d'autonomie.