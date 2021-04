Télétravail : un PC Portable MSI Modern 14" FHD et un écran PC à prix fou

Pour ce pack promotionnel vendu seulement 654,79 € par Cdiscount, vous allez disposer d’un PC portable MSI Modern 14 doté d’un processeur Intel Core i5-10210U. Il est secondé par un circuit graphique Intel UHD et une mémoire vive de 8 Go.

Du côté affichage, la machine est dotée d’un écran 14“ Full HD offrant donc une résolution de 1920 x 1080 pixels avec gamme de couleurs étendue NTSC de 45 %. Le stockage est confié à un disque SSD NVMe M.2 de 512 Go. Spacieux et rapide, ce disque vous permettra un démarrage rapide du système et de vos applications. La machine fonctionne avec Windows 10 livré avec.

Et pour le côté pratique et nomade, le Modern 14 ne pèse que 1,3 Kg et se voit doté d’une belle autonomie de près de 10 heures suivant l’usage. Enfin pour votre confort lorsque vous allez travailler au bureau ou à la maison, le pack comprend un écran MSI de 24“.