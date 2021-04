Xiaomi Poco X3 : le smartphone milieu de gamme de chez Xiaomi voit son prix chuter

C'est bien l'e-commerçant bordelais Cdiscount qui se charge d'accueillir cette remise. La livraison est assurée gratuitement à domicile ou en point retrait pour tous les acheteurs. Quant au paiement, il peut être effectué en quatre fois (soit 40,93€ par échéance). Ce produit est éligible avec les avantages Cdiscount à volonté. N'oubliez donc pas d'activer votre essai offert (puis 29€/an). Enfin, la garantie de base est forcément valable pendant deux ans.

À présent, revenons sur les capacités du Poco X3. Il est équipé d'un magnifique écran 6,67 pouces avec une définition en 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 120 Hz. Une protection Gorilla Glass 5 a également été appliquée sur la dalle pour la protéger. En matière de performances, ce smartphone s'en sort très bien grâce au processeur Snapdragon 732G épaulé par 6 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le tout sous Android 10 avec la surcouche MIUI 12.

Le téléphone est donc très réactif sur toutes les taches du quotidien et ne sera victime d'aucun ralentissement intempestif. Tout est fluide en multitâche dès que plusieurs applications sont ouvertes simultanément. Il s'en sort aussi plutôt bien en jeu et peut faire tourner sans grande difficulté des titres gourmands comme Call of Duty Mobile et Asphalt 9.