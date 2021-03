L'aspirateur Dyson V8 Mortorhead à un excellent prix chez Cdiscount

La marque Razer est bien connue des plus joueurs d’entre nous pour ses accessoires et périphériques PC. L’arrivée du fabricant US sur le marché des sièges gaming s’annonce donc des plus intéressantes. Nous avons pu essayer le Razer Iskur, premier modèle de la marque, durant une semaine pour vous rendre compte, dans ce test complet, de ses grandes qualités et de ses petites faiblesses.