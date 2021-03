Bon plan Dyson : le célèbre aspirateur Dyson V8 Motorhead à très bon prix

Pour que le passage de l’aspirateur redevienne un plaisir, il faut enlever un maximum de contrainte. Oubliez l’aspirateur-traineau qui se coince dans les angles de mur ou derrière les portes, oubliez aussi le fil électrique toujours trop court qui vous oblige à débrancher et rebrancher toutes les cinq minutes.

Voici le Dyson V8 Motorhead. Et bonne nouvelle, Cdiscount le propose à seulement 299,99 €. Ses avantages sont nombreux. Il est doté d’une aspiration puissante avec une brosse idéalement conçue pour déloger la poussière des tapis, moquettes, etc. Et pour que votre ménage soit rapide et efficace, il n’a pas besoin de sac. Tout ce qu’il aspire est collecté dans son bac réservoir de 0,54 litre.