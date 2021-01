Soldes Cdiscount : un PC portable bureautique Asus Vivobook à moins de 300€

Pour moins de 300 euros, l'E410MA-EK542T d'Asus embarque ainsi un écran NanoEdge de 14 pouces affichant une résolution full HD 1080p. L'appareil permet ainsi de conserver un faible encombrement tout en offrant une image fidèle et riche en détails.

Facile à emmener dans les transports et dans toutes les pièces de la maison avec son poids d'1,3 kilos, ce PC portable répond aux besoins essentiels. Pensé pour la bureautique, il repose sur un processeur cadencé à 1,1 Ghz, un processeur graphique Intel UHD Graphics 605 et sur 4 Go de mémoire vive.