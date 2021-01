Soldes Smartphone pas cher : le Honor 9X en promo chez Cdiscount

Nous nous sommes rendus chez Cdiscount pour dénicher cette promotion. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne s'occupe de tout avec notamment la livraison à domicile (ou en point retrait) gratuite et la possibilité de payer en quatre fois (soit 40,94€ au moment de l'achat puis 40,92€ par échéance). Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€/an) profiteront d'avantages supplémentaires. La garantie est valable pendant deux ans.

Passons aux spécificités techniques de cet Honor 9X qui embarque un écran 6,59 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. La dalle est à la fois lumineuse et bien calibrée. Un processeur Kirin 810 est de la partie avec 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

La fluidité sur l'interface et entre les applications sera optimale. Par contre, il va falloir faire des concessions sur les jeux vidéo gourmands en ressources. La qualité des graphismes diminuera forcément.