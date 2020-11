Le très bon smartphone Realme X3 SuperZoom en promo chez Cdiscount

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux principales caractéristiques du téléphone.

Le Realme X3 SuperZoom est un smartphone qui est équipé d'un écran LCD IPS tactile de 6,57" (définition 1080 x 2400 px), d'un processeur Snapdragon 855+, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go (non extensible) et d'une batterie de 4200 mAh compatible charge rapide. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android 10 avec une surcouche realme UI 1.0.

Pour la partie photo, on retrouvera un capteur principal de 64 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP + 8 MP.