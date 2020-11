Belle réduction sur PC Portable Lenovo Legion 15,6" avec une GTX2060

Passons sur les derniers détails de cet ordinateur portable comme l'autonomie de sa batterie qui s'élève à environ 3h30. Le design est également des plus réussis avec sa robe sobre mais élégante. De plus, il ne pèse que 2,3 kg, ce qui vous permettra de le transporter facilement. Enfin, pour ce qui est de interfaces, le PC est pourvu d'un port USB 3.1 Gen 1 (Always On), deux USB 3.1 Gen 1, un USB-C 3.1 Gen 1 / DisplayPort 1.2, un HDMI, un LAN, un mini DisplayPort 1.4 et d'une prise combo casque/microphone.

Notez que ce produit est fournis sans OS, il vous faudra donc vous en procurer un.