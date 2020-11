Le prix de l'excellent smartphone Xiaomi Mi Note 10 128 Go chute encore 🔥

Le Xiaomi Mi Note 10 se distingue de la concurrence par un dispositif photo jamais vu sur un smartphone. L'appareil embarque en effet un quintuple capteur, dont notamment une caméra principale de 108 MP, un record. Elle est accompagnée d'une lentille ultra grand angle, d'un capteur pour les portraits, d'un téléobjectif autorisant un zoom numérique jusqu'à 50x et d'une caméra macro.

Le Mi Note 10 est équipé d'une immense batterie de 5260 mAh, de quoi tenir facilement plus d'une journée d'utilisation. Il est en plus possible de le recharger rapidement grâce à la présence d'une fonction de charge 30W. Son SoC Snapdragon 730G est en charge des performances, alors que l'on retrouve 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Son écran AMOLED de 6,47 pouces est du plus bel effet. Il affiche une définition FHD+ de 2340 x 1080 pixels (pour une densité de pixels de 398 ppp) et offre un ratio de 19,5:9.