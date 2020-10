Un PC portable gamer Asus avec une GTX1650 à prix cassé chez Cdiscount

Une fois encore, Cdiscount nous régale avec cette excellente promotion. Rappelons les modalités importantes comme la livraison gratuite à domicile ou encore la possibilité de régler le montant de votre achat en quatre fois. Les adhérents au programme Cdiscount à volonté (six jours d'essai puis 29€/an) recevront leur colis plus rapidement. Sachez aussi qu'un mois d'abonnement au Xbox Game Pass vous sera offert. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Pensé pour le gaming, ce PC portable imaginé par Asus dispose d'un écran 15 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) à 60 Hz. Du côté de ses spécificités techniques, il est équipé d'un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8300H cadencé à 2,3 GHz. La carte graphique est une Nvidia GeForce GTX 1650 / Intel UHD Graphics 630. Enfin, nous retrouvons 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD (le tout sous Windows 10).

Les performances seront donc au rendez-vous en jeu puisque vous pourrez faire tourner la plupart des productions récentes sur cet ordinateur. Et ce n'est pas le choix qui manque en passant par le Xbox Game Pass !