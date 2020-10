Le smartphone Oppo Reno 10x Zoom à moitié prix chez Cdiscount

Partons faire un tour chez Cdiscount pour approcher cette promotion valable pour une durée limitée. Les modalités habituelles sur le site bordelais sont toujours en vigueur. Vous pourrez donc compter sur la livraison gratuite à domicile et sur le paiement en quatre fois (soit 102,12€ au moment de l'achat puis 102,10€ par échéance). La garantie de base est valable pendant deux ans et une assurance casse est proposée à 34,99€ pour un an ou 54,99€ pour deux ans.

Nous allons maintenant présenter ce cher Oppo Reno 10x Zoom. Pas forcément très connu du grand public, ce mobile renferme moultes qualités. À commencer par son bel écran Amoled 6,65 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur Snapdragon 855 épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go.

Ce smartphone chauffe peu et n'est victime d'aucun ralentissement. Il est aussi idéal pour jouer à la plupart des titres téléchargeables à l'heure actuelle.