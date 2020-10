Vente flash : un pack HP PC Portable avec Windows 10, une sacoche, une imprimante à prix choc !

Ce pack est composé d’un PC portable HP 15S-FQ1036NF, d’une sacoche HP pour PC portable jusqu’à 15“ et d’une imprimante multifonction HP 4110. Le pack est vendu 429,99 € par Cdiscount.

Le PC portable dispose d’un écran 15“ HD à bordures fines et avec traitement antireflet et il offre une résolution de 1366 x 768 pixels. La machine est animée par un processeur Intel Core i3-1005G1. Elle dispose de 4 Go de mémoire vive et d’un disque dur SSD de 256 Go.

La machine offre plus de 11 heures d’autonomie et fonctionne sous Windows 10 Famille.