Ce smartphone Realme C11 vous revient à moins de 100€ chez Cdiscount

Malgré son prix bas, le Realme C11 possède des caractéristiques intéressantes.

Disponible dans un coloris Mint Green, le C11 de Realme est doté d'un écran de 6,5 pouces (définition 1600 x 720 pixels), d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu'à 256 Go par carte microSD non fournie), d'un processeur MediaTek Helio G35, d'une batterie de 5000 mAh et du système d'exploitation mobile Android.

La partie photo se compose d'un capteur frontal de 5 MP et d'un double capteur arrière de 13 + 2 MP.