Un pack HP PC Pavilion Gaming 17,3" FHD avec une GTX1650 + souris gaming en promo

Ce PC portable offre des performances de haut niveau. Le HP Pavillon Gaming embarque un processeur Intel Core i5-9300H à 2,4GHz épaulé par 16 Go de mémoire RAM type DDR4. Pour la partie graphique, il fait appel à Nvidia avec le circuit GeForce GTX 1650 avec 4 Go de mémoire GDDR5 qui anime un écran Full HD de 17,3“ de diagonale avec traitement IPS et rétroéclairage WLED.

Du côté stockage, HP n’a pas fait les choses à moitié pour son PC portable, il est équipé d’un disque dur SSD de 512 Go au format M.2 PCIe. La machine pèse 2,7 Kg et se voit doté d’un lecteur de carte SD ainsi que d’un connecteur USB-C 3.1 et d’un Display Port 1.4. Une configuration performante et complète pour ce PC portable HP Pavillon proposé en pack avec une souris.