Baisse de prix pour la souris gamer Logitech G502 Hero SE chez Cdiscount

Cdiscount : la Logitech G502 Hero SE en promotion

Même si les soldes sont terminées depuis le début du mois de février, Cdiscount continue de faire plaisir à ses membres, notamment dans l'univers du gaming . Ainsi, le site marchand propose en promotion la Logitech G502 Hero SE. Vendue initialement à 89,99 euros, cette souris filaire voit son prix baisser à 39,99 euros ; soit 50 euros de remise immédiate issue de Cdiscount.Mais ce n'est pas tout ! Un rabais supplémentaire de 10% grâce au code GAMER10 fait encore baisser le tarif de la souris. La Logitech G502 Hero SE revient alors à 35,99 euros. Le coupon de réduction est à saisir dans le panier et est valable jusqu'au 25 février 2020 à 9 heures dans le cadre de la Semaine du Gaming organisée par le site e-commerce.Concernant les frais de port, ils sont offerts si la livraison du produit en point relais est choisie. Quant aux membres CDAV , ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté.Idéale pour une utilisation sur ordinateurs fixes et PC portables, la souris gaming de Logitech dispose d'un un capteur optique Hero qui peut atteindre les 16 000 ppp pour un suivi de haute précision.La G502 embarque 11 boutons programmables et une roulette de défilement hyper-rapide double-mode.Compatible Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 (ou ultérieur), Apple MacOS X 10.11 (ou plus récent), l'accessoire mesure 7,5 x 4 x 13,2 cm et pèse 121 grammes.