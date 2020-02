Le Dyson V8 aspirateur balai sans fil est à moins de 300€ en ce moment sur Cdiscount

Un aspirateur puissant pour un nettoyage rapide

Un air plus sain dans votre maison grâce à ses moteurs de haute technologie

Passer l'aspirateur n'est pas une tache plaisante, mais plutôt une corvée et plus encore si vous possédez un appareil ancien. Les aspirateurs à sac sont connus pour être massifs, encombrants et peu pratiques. Il faut les brancher à une prise électrique et les débrancher à chaque fois que l'on quitte une pièce.Fort heureusement Dyson est passé par là et vous propose avec le V8 un modèle sans sac et sur batterie qui vous permet de passer un coup de frais dans votre maison et de récupérer la poussière sans le moindre effort. L'autonomie annoncée par le constructeur est de 40 minutes, pour traiter chaque recoin de votre maison.Pour produire une puissance aussi importante, Dyson a réparti 15 cyclones sur deux rangées distinctes, qui permettent d'accroitre le flux d'air et de capturer les poussières les plus fines. L'appareil possède deux modes de puissance, un mode normal et un plus puissant pour travailler plus efficacement sur les zones les plus sales. Un filtre installé prés du moteur se charge quant à lui de récupérer les acariens et les allergènes pour un air plus sain.Le V8 est conçu pour les sols durs mais Dyson vous propose un grand choix d'accessoires inclus dans la boite comme une mini-brosse idéale pour nettoyer des objets comme des claviers d'ordinateur par exemple. Une brosse rouleau permet quant à elle de récupérer les plus gros débris sans vous baisser.Le Dyson V8 est un aspirateur parfait pour votre maison et grâce à Cdiscount, vous pouvez l'obtenir à un prix de seulement 299,99€ au lieu de 349€ habituellement. Une belle économie disponible dès à présent.