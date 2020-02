La souris Razer Gamer Basilisk à 27,99€ au lieu de 49,99€ chez Cdiscount.com

Un beau cadeau de Saint-Valentin pour moins de 30 €

De la précision et une gâchette multifonction

C'est donc chez le e-commerçant bordelais Cdiscount que nous nous rendons tout de suite pour découvrir cette nouvelle bonne affaire que la Team Clubic a dégoté pour vous : une remise de 22 € sur la souris Razer Gamer Basilisk ! Le mulot de compétition passe ainsi de 49,99 € à seulement 27,99 €, à croire qu'à peine terminés, les soldes d'hiver ont repris de plus belle.Votre amoureux ou votre amoureuse est un(e) joueur(se) passionné(e) ? Alors cette souris réservé aux gamers fera un cadeau de Saint-Valentin tout simplement parfait. De plus, en commandant sur Cdiscount, vous pourrez recevoir la souris Razer Gamer Basilisk Essential dès demain chez vous ou en point retrait. Si vous êtes abonné à Cdiscount à volonté, vous pourrez en plus profiter de 5 % de réduction sur la souris, simplement en tapant le code suivant : « CDAV » avant de passer en caisse.La souris filaire Razer Gamer Basilisk Essential est un accessoire particulièrement ergonomique qui pourra vous accompagner des heures durant sans vous faire ressentir aucune gêne. Elle possède une gâchette multifonction amovible ultra pratique qui vous permettra de garder en permanence le contrôle sur votre partie. Pour activer des fonctions importantes mais aussi plus secondaires en un seul geste, la souris est équipée de 7 boutons programmables dotés de l'Hyperesponse. Le rongeur est un appareil à capteur optique. Il offre une excellente résolution de 6 400 DPI qui vous permet de maîtriser totalement vos actions. Il détient une palette de 16,8 millions de couleurs personnalisables. La souris Razer pèse 129 g et est prévue pour les droitiers.La souris Razer Gamer Basilisk Essential est pour le moment encore en stock sur Cdiscount. Si le petit accessoire filaire vous fait de l'œil, ne laissez pas passer votre chance de vous en emparer à ce prix !