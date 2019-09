🔥 Logitech Souris Gamer G402 Hyperion Fury FPS à 29,99€ au lieu de 56,44€

La G402 Hyperion Fury de Logitech à 29,99€ (voire moins)

Les caractéristiques de la souris Gamer

Il faudra donc se rendre sur le site Cdiscount pour avoir en promotion la G402 Hyperion Fury. Vendue normalement à 56,44€, la souris de Logitech voit son prix baisser à 29,99€ ; ce qui fait une économie réalisée de près de 26€.Mais ce n'est pas tout ! Cdiscount propose aux membres CDAV d'avoir une remise supplémentaire de 10%. Pour se faire, il suffit de cocher "Prix Cdiscount à volonté" pour bénéficier de la réduction. Avec cette nouvelle remise, la souris Gamer passe ainsi à 26,99€.Pour information, Cdiscount propose de tester gratuitement son programme CDAV durant une semaine. Si vous n'êtes pas encore adhérents, c'est peut-être le moment d'en profiter.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques de la souris Gamer. Idéale pour les jeux de FPS, la Logitech G402 Hyperion Fury dispose de 8 boutons programmables et de 4 paramètres pour un meilleur contrôle de votre jeu (de la visée au pixel près aux manoeuvres ultra-rapides).Considérée comme la "souris pour le jeu la plus rapide au monde", la G402 Hyperion Fury de Logitech est équipée d'une technologie de moteur à fusion qui permet le suivi à une vitesse de plus de 1 m/s.Cette souris Gamer vous a convaincus ? Alors ne tardez pas et cliquez sur le bouton ci-dessus.