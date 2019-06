🔥 Bon Plan : -10% sur le PC portable gamer Asus FX570ZD-DM124T

Pourquoi Clubic recommande ce PC portable gamer ?

Une configuration gaming à un prix abordable

à un Une bonne capacité de stockage

Un design sombre

Profitez d'une réduction sur le Asus FX570ZD-DM124T !

Un point sur les caractéristiques du laptop gamer

Actuellement et ce, jusqu'à une période indéterminée, Cdiscount permet à ses membres de profiter d'sur l'achat du laptop gamer Asus FX570ZD-DM124T. Le PC portable est en effet disponible à 629,99€ au lieu de 699,99€. Afin de bénéficier de la réduction, il faut saisir le codeaprès avoir ajouté l'article au panier.Pour éviter d'avoir d'éventuels frais de port supplémentaires, il est conseillé de choisir le retrait du produit en point relais. Vous obtiendrez ainsi la livraison gratuite.Les caractéristiques du PC portable vont plaire à pas mal de gamers. Le laptop est notamment équipé d'un écran Full HD de 15,6 pouces (avec une résolution de 1920 x 1080 px), d'un processeur AMD Ryzen 7 2700U (2.2 GHz), de 8 Go de RAM, de 1 To en HDD (+ 128 Go en SSD) et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX Vega 10.Côté interfaces, l'appareil dispose d'une prise combo casque/microphone, d'un port HDMI, d'un port LAN, de 2 ports USB 2.0, d'un port USB 3.0 et d'un port USB-C 3.1 Gen 1. Il tourne sous le système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits. Le PC possède une garantie de 2 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement).