Soldes Cdiscount : le Samsung Galaxy S10e au prix cassé de 399€

Dévoilé au grand public au cours de l'hiver 2019, le Galaxy S10e tourne sous le système d'exploitation mobile Android.



Il s'agit d'un smartphone doté d'un écran Infinity Full HD+ Super AMOLED de 5,8 pouces (résolution 2280 x 1080 pixels), d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via micro SD), d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 3100 mAh et d'un processeur maison Samsung Exynos.



En ce qui concerne l'APN, le Samsung Galaxy S10e embarque un capteur principal de 12 MP Dual Pixel et un capteur Ultra grand angle de 16 MP.