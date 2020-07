Soldes Cdiscount : une carte graphique PNY GeForce RTX 2060 à moins de 350€ 🔥

La carte PNY GeForce RTX 2060 dispose de 6 Go de mémoire vidéo dédiée de type GDDR6, le tout fonctionnant à 1365 Mhz (1770 Mhz en mode Boost). Elle peut atteindre une résolution maximale de 7680 x 4320 à 60 Hz. Cette carte graphique dispose de 3 sorties Displayport à la norme 1.4 et d’un port HDMI 2.0b en plus.