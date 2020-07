Soldes Cdiscount : le Xiaomi Mi TV Stick pour seulement 29,90€ !

Le Xiaomi Mi TV Stick est un accessoire bien plus complet et puissant qu'il n'en a l'air. Il ressemble basiquement à une clé affublée d'une prise HDMI que l'on vient brancher sur sa TV. L'installation est en cela on ne peut plus simple, il suffit de placer le stick derrière sa TV et le tour est joué. Pour l'alimenter, là encore rien de plus simple. Un câble USB est fourni avec l'appareil et il suffit de le relier à l'appareil et à une prise USB derrière le téléviseur. Pas de gros câble qui vient traîner derrière le meuble TV, le tout est propre et très discret.

Une fois arrivé sur l'interface, c'est là que le Xiaomi Mi TV Stick dévoile son plein potentiel. L'objet tourne sous Android TV et vous donne ainsi accès aux milliers d'applications disponibles sur le store de Google. Netflix bien sur, mais aussi Amazon Prime Video, MyCanal, Disney+ ou encore OCS, tous les plus grands services internationaux ou français sont présents.

L'appareil supporte une définition Full HD pour la vidéo et le DTS ainsi que le Dolby Audio pour la partie son. Le constructeur chinois ne fait pas dans l'originalité mais est compatible avec absolument tous les codecs utilisés par l'industrie pour vous offrir une expérience audio et vidéo absolument impeccable sur votre téléviseur.