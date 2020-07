L'excellent PC portable gamer Lenovo Legion RTX 2060 à un prix digne des soldes

En plus de sa puissance, cet exemplaire embarque plusieurs éléments appréciables. Par exemple, le système de refroidissement Coldfront protégera chaque composant de la machine dans le but de les préserver face aux surchauffes. Ainsi, ce PC portable sera plus endurant et performant sur le long terme. Il est également pourvu de nombreuses interfaces dont un port USB 3.1 Gen 1 (Always One), deux USB 3.1 Gen 1 classiques, un USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort 1.2, un HDMI, un LAN, un mini DisplayPort 1.4 et l'inévitable prise combo casque/microphone. Enfin, l'autonomie de la batterie avec une seule charge est estimée aux alentours de 3h30.