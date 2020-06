Le PC portable ACER Aspire 15,6" FHD Intel Core i5 à 499,99€ au lieu de 699€

Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne Cdiscount décide donc de nous régaler une nouvelle fois. Les modalités restent similaires avec la livraison standard à domicile gratuite et la possibilité de régler le montant demandé en quatre fois (soit 128,01€ par échéance). Ce produit est également compatible avec les avantages Cdiscount à volonté. Les adhérents reçoivent leurs articles plus rapidement (sous un jour ouvré en temps normal). Enfin, une garantie de deux ans est logiquement de la partie.

Il est temps de détailler les caractéristiques de ce PC portable Acer Aspire. Nous retrouvons un écran 15,6 pouces avec une définition Full HD. Son taux de réponse est de 8 ms et il dispose aussi d'un revêtement anti-éblouissement. Le processeur embarqué est un Intel Core i5 (6ème génération) 6300U à 2.4 GHz. Il est épaulé par une carte graphique Intel UHD Graphics 520, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec Windows 10 Édition Familiale 64 bits pour système d'exploitation.

Les performances sont donc au rendez-vous puisque vous pourrez travailler mais aussi jouer dans de très bonnes conditions.