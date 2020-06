Un PC portable 14" HD avec Microsoft 365 (1 an) et une sacoche à seulement 260€

Les ordinateurs portables ne sont plus les poids lourds que nous avons connu il y a quelques années. Les constructeurs ont redoublé d'efforts et d'ingéniosité pour amincir considérablement leurs appareils, tout en leur garantissant un très bon niveau de performance et de qualité.

C'est pile le cas de cet ordinateur HP de 14 pouces. Il intègre une dalle d'une définition HD qui sera largement suffisante pour profiter de vos films et séries préférées, revoir vos plus belles photos mais également pour consulter le web et travailler.

Car cet ordinateur est taillé pour la bureautique et le travail en mobilité. Sa fiche technique n'est pas forcément des plus impressionnantes, même si son processeur AMD A4-9120e est capable de faire tourner la plupart de vos application. Avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage, le PC portable est conçu pour vous accompagner durant vos déplacements et vous permettre de continuer à travailler et à communiquer avec vos équipes.