Un PC portable Asus 15" Full HD avec un SSD de 216Go à moins de 475€

Destiné à un usage polyvalent et multimédia, le Asus X409UA-EK080T est un PC portable doté d'un écran Full HD de 14 pouces (résolution 1920 x 1080px), d'un processeur Intel Pentium 5405U, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go en SSD et d'une carte graphique Intel HD graphics 610 ; le tout tournant sous le système d'exploitation Windows 10 Edition Familiale 64 bits.



Pour la connectique, on retrouvera essentiellement un lecteur de carte SD, 2 ports USB 2.0, un port USB3.1 Type A (Gen1), un port HDMI et une prise combo casque/microphone.