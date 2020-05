French Days : baisse de prix pour l'excellent PC portable Lenovo Ideapad 14"

Nous sommes chez Cdiscount pour cette promotion valable pour toute la durée des French Days 2020. Rappelons les modalités essentielles comme la possibilité de régler le montant en quatre fois (soit 128,01€ par échéance) et la livraison gratuite à domicile pour tout le monde. Cependant, les adhérents au programme Cdiscount à volonté (essai offert puis 29€ la première année) recevront leur colis plus rapidement. La garantie pièces, main d'oeuvre et déplacement est valable pendant deux ans. L'e-commerçant bordelais met également à votre disposition des assurances supplémentaires si vous le souhaitez.

Ce PC portable conçu par Lenovo dipose d'un écran 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Pour sa configuration, nous retrouvons un processeur Intel Core i5 (8ème génération) 8265U à 1.6 GHz. Il est épaulé par une carte graphique Intel UHD Graphics 620 mais aussi par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD.

Cela en fait un ordinateur plutôt performant qui vous permettra de jouer à quelques jeux ou même de lancer des logiciels gourmands en ressources. Le tout fonctionne bien évidemment sous l'incontournable système d'exploitation Windows 10 Édition Familiale 64 bits.