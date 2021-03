Vente Flash Cdiscount : l'excellent smartphone Xiaomi Mi 9T Pro à prix choc !

Le smartphone est équipé d'un écran AMOLED de 6,39 pouces avec définition FHD+. La dalle recouvre une très grande partie de la surface avant grâce à l'absence de poinçon et d'encoche. Le capteur photo frontal de 20 MP est dissimulé dans un dispositif pop-up qui donen du cachet à l'appareil. Au dos, le design est soigné et on retrouve un triple capteur photo 48 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.4) grand-angle + 8 MP (f/2.4) téléobjectif.



Pour les performances, c'est l'excellente SoC Snapdragon 855 qui est à la baguette, supporté par 6 Go de RAM. L'autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh, compatible recharge rapide 27W.