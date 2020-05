French Days : l'aspirateur Dyson V8 Parquet à prix choc !

Le ménage, c'est l'affaire de tous et c'est généralement une corvée pour tout le monde. Et pour cause : avec un vieil aspirateur, par exemple, il est difficile de se motiver, tant son utilisation a de quoi décourager. C'est pourquoi il convient de s'équiper convenablement, afin de transformer ce mauvais moment en… moment toujours médiocre, mais plus court.

Pour cela, optez pour le Dyson V8 Parquet. Cet aspirateur à main, léger et facile à manier, vous aidera à nettoyer votre maison. Il affiche en effet des performances remarquables, grâce à son moteur V8 et à sa technologie reposant sur 15 cyclones, qui capturent la poussière. Et surtout, vous n'aurez plus jamais à changer le sac de votre appareil, puisque l'ustensile ne possède qu'un collecteur, facile à vider.

Sans fil, l'équipement est également muni d'une batterie, qui vous offrira jusqu'à 40 minutes d'autonomie, sans perte d'aspiration. Et quand le témoin lumineux indiquera la fin de la réserve d'énergie, il suffira de déposer l'outil sur sa station murale, afin de le recharger.