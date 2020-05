Un PC portable HP Pavilion x360 avec un SSD 128Go à moins de 500€

Nous repartons chez Cdiscount dans le but de profiter pleinement de cette excellente affaire. Le site bordelais spécialisé dans la vente en ligne met bien évidemment à votre disposition la livraison gratuite à domicile et le paiement en quatre fois (soit 128,01€ par échéance). Puisqu'il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les adhérents au programme recevront leur commande sous un jour ouvré. N'oubliez pas d'activer l'essai gratuit (puis 29€ la première année) pour bénéficier de cet avantage. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans. L'e-commerçant propose en option une autre garantie casse + vol d'un an à 54,99€ ou 69,99€ pour deux ans.

Cet ordinateur conçu par HP possède un écran 14 pouces avec une définition Full HD. Il embarque aussi un processeur Intel Core i3 (8ème génération) 8145U à 2.1 GHz. Une carte graphique Intel UHD Graphics 620 est de la partie, tout comme 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go via un SSD. Le système d'exploitation est un Windows 10 Home in S Mode. Vous ne pourrez pas faire tourner les jeux trop récents avec cette configuration mais d'autres plus anciens fonctionneront parfaitement. De plus, ces caractéristiques sont idéales pour travailler dans de bonnes conditions et sans le moindre ralentissement.