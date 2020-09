French Days : un pack HP dément avec un PC Portable + écran + sacoche + imprimante à moins de 400€ 🔥

Cdiscount met les petits plats dans les grands à l'occasion des French Days 2020. Le marchand en ligne vous propose aujourd'hui un PC portable HP accompagné d'une ribambelle d'accessoires pour un prix sous la barre des 400 euros. Cette machine dispose d'un processeur Intel Core i3, de 4 Go de mémoire vive et de 256 Go de stockage, le tout intégré sous un large écran de 15 pouces.

La fiche technique de cet ordinateur le destine clairement à un usage bureautique ou familial. Et pour développer vos possibilités, HP inclut en premier lieu un moniteur externe 24 pouces. Il suffit de le brancher au port dédié de votre PC pour obtenir un second écran très utile pour travailler confortablement ou pour profiter d'une surface d'affichage plus importante.

Et ça ne s'arrête pas là ! HP vous propose également une imprimante Deskjet Plus 4110 4 en 1 vous permettant d'imprimer vos documents et vos photos mais aussi de scanner et de partager vos documents avec vos collaborateurs ou avec vos proches. Elle offre une capacité de 1 000 feuilles au mois et imprime à la fois en noir et blanc et en couleur.