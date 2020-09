French Days : un PC portable Gamer Asus 15" FHD avec une GTX 1650 à moins de 650€ 🔥

Il faudra se rendre sur le site Cdiscount pour acquérir un PC Gamer en promotion pour les French Days 2020.

Ainsi, le Asus FX571GT est proposé au tarif de 624,99 euros au lieu de 799 euros. Les 174 euros d'économies se font grâce à une remise immédiate de 149 euros et une réduction de 25 euros avec le code FRDAYS25 qui est à saisir lors de l'étape du paiement.

Pour information, Cdiscount ajoute automatiquement dans le panier l'antivirus Norton 360 Deluxe qui est offert et qui est valable pendant 1 an. Si vous n'êtes pas intéressés, sachez qu'il est possible de le retirer du panier.