Offre flash : l'aspirateur Dyson V8 parquet + 3 accessoires à un prix jamais vu !

Parmi les fonctionnalités principales du Dyson V8, nous retrouvons le Cyclone 2 Tier Radial, qui vient accroître le flux d'air pour capturer la fine poussière. Ce n'est pas tout puisque le filtre après moteur est idéal pour aspirer les allergènes et rejette un air plus sain. Terminons avec les accessoires puisque l'aspirateur sera livré avec une brosse rouleau doux pour capturer les gros débris et éliminer les poussières les plus fines. Une mini brosse douce vous permettra d'aspirer la poussière sur les zones fragiles, puis un large conduit et long suceur serviront pour toutes les grosses particules ainsi que la poussière. Enfin, une station murale de chargement est également de la partie.