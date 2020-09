Bon plan : un écran PC Samsung Full HD 22 pouces à moins 80€

Cdiscount se charge de ce bon plan que vous pouvez bien évidemment régler en quatre fois si vous le souhaitez (soit 20,50€ au moment de l'achat puis 20,47€ par échéance). La livraison à domicile est gratuite puisque l'expédition sera effectuée depuis les entrepôts du site en Gironde. Cet appareil est éligible aux avantages Cdiscount à volonté (essai gratuit puis 29€/an), ce qui vous permettra de le recevoir plus rapidement. De plus, les adhérents cumuleront 5% de la valeur du produit dans une cagnotte qui sera ensuite utilisable sur le site. La garantie est valable pendant deux ans.

Cet écran Samsung dispose d'une diagonale de 22 pouces (soit environ 56 cm) et d'une définition Full HD à 60 Hz. Il est donc parfait pour jouer grâce à son mode jeu qui optimisera les couleurs et le contraste de la dalle pour offrir une meilleure expérience à l'utilisateur. D'autres technologies sont de la partie comme le mode Eye Saver qui réduit la lumière bleue émise par l'écran. Enfin, le Flicker Free de Samsung apportera plus de fluidité à vos contenus (travail et divertissement).